Лондон, 4 марта 2022, 23:40 — REGNUM Правительство Британии намерено внести изменения в национальное законодательство, позволяющие ускорить введение санкций против России, сообщает 4 марта британский МИД.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
Отмечено, что поправки к законопроекту об экономических преступлениях позволят «усилить давление на режим Владимира Путина».
«Первый пакет поправок позволит правительству действовать быстрее и жестче, принимая санкции в отношении олигархов и бизнесменов, связанных с правительством России», — уточняется в документе.
«Наше послание Путину было однозначным с первого же дня — вторжение на Украину повлечет разрушительные последствия. Мы сдержали свое слово и ввели пакет самых масштабных и жестких санкций в нашей истории, но на этом мы не остановимся», — заявила глава МИД Британии Лиз Трасс по этому поводу.
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