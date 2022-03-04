Лондон, 4 марта, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Правительство Британии намерено внести изменения в национальное законодательство, позволяющие ускорить введение санкций против России, сообщает 4 марта британский МИД.

Garry Knight Борис Джонсон

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

Отмечено, что поправки к законопроекту об экономических преступлениях позволят «усилить давление на режим Владимира Путина».

«Первый пакет поправок позволит правительству действовать быстрее и жестче, принимая санкции в отношении олигархов и бизнесменов, связанных с правительством России», — уточняется в документе.

«Наше послание Путину было однозначным с первого же дня — вторжение на Украину повлечет разрушительные последствия. Мы сдержали свое слово и ввели пакет самых масштабных и жестких санкций в нашей истории, но на этом мы не остановимся», — заявила глава МИД Британии Лиз Трасс по этому поводу.