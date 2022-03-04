Москва, , 23:50 — REGNUM Альтернативные способы обмена сообщениями между банками существуют. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Логотип SWIFT

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Обмен финансовыми сообщениями при отключении российских банков от системы SWIFT может осуществляться после заключения двусторонних соглашений между банками об обмене сообщениями по корреспондентским счетам», — заявил эксперт.

По мнению политолога, можно также использовать электронную почту, популярный в прошлом способ передачи сообщений по телексу, факсу, телефону.

«Но, конечно, это замедляет процесс и требует дополнительных мер по обеспечению безопасности» — заключил Дудчак.

Напомним, что владельцы системы SWIFT обещали отключить от неё часть российских банков с 12 марта 2022 года.