Париж, , 23:38 — REGNUM Аргентинский наставник «Пари Сен-Жермен» Маурицио Почеттино может продолжить карьеру в одном из клубов Английской Премьер-лиги, если летом покинет парижский клуб. Об этом сообщило издание talkSPORT.

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

Также сообщается, что сам аргентинский специалист намерен вновь тренировать «Тоттенхэм», а не «Манчестер Юнайтед».

Под руководством Марицио Почеттино «Пари Сен-Жермен» после 26-ти сыгранных туров французской Лиги 1 2021/22 с девятнадцатью победами и 62-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА парижский клуб обыграл мадридский «Реал» со счетом 1:0.