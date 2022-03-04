София, , 23:37 — REGNUM Министр экономики и промышленности, вице-премьер Болгарии Корнелия Нинова поручила Комиссии по защите прав потребителей (КЗП) провести масштабную проверку автозаправочных станций по всей стране на предмет завышения стоимости бензина и дизельного топлива. Об этом 4 марта сообщает софийская газета «Дума».

Деньги за бензин Images Money

Согласно официальной информации, причиной акции стала паника, возникшая на топливном рынке из-за несогласованных с местными властями цен на сотнях АЗС.

Нинова «Мы не позволим отдельным дельцам получать сверхприбыль за счет рядовых болгар».

Предполагается, что нынешнее инспектирование указанных объектов станет самым крупным в новейшей истории Болгарии. Согласно болгарскому законодательству, цены на автомобильное топливо в стране контролируются государственными регуляторами.