Лондон, , 23:37 — REGNUM Дэн Смит из группы Bastille рассказал о своей любимой музыке года и планах группы на предстоящее время в беседе с порталом NME после церемонии награждения одноименной премии портала 3 марта.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Несмотря на то, что Смит всю свою карьеру регулярно побеждал в премия, он сказал, что до сих пор не чувствует себя «победителем конкурса» во время церемоний: «Я просто пялюсь на всех, наверное, поэтому у меня нет знаменитых друзей».

После того, как он и Натали Имбрулья вышли на сцену лондонского зала O2 Brixton Academy, чтобы вручить Lorde приз за победу в номинации «Лучшая песня», он признал, что выступление Сэма Фендера, открывшего церемонию награждения, было «довольно взрывным способом начать».

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