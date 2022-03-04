Вашингтон, , 23:50 — REGNUM В США за 2021 год на 27% возросли случаи антисемитской пропаганды, сообщает Reuters со ссылкой на отчет нью-йоркской правозащитной группы.

Звезда Давида

Согласно отчету, за 2021 год было зафиксировано 352 инцидента по сравнению с 277 в 2020 году.

Антидиффамационная лига США среди прочего отслеживала такие случаи антисемитской пропаганды, как распространение листовок, наклеек, баннеров, плакатов и граффити.

При этом отмечается, что количество расистских инцидентов снизилось в 2021 году и составило 4851 случай по сравнению с 5125 случаями в 2020 году, однако их по прежнему много, говорится в докладе.