Лондон, , 23:33 — REGNUM Как сообщает итальянское издание AreaNapoli, лондонский «Арсенал» включился в борьбу за 25-летнего центрального полузащитника «Наполи» и сборной Испании Фабиана Руиса.

ФК «Арсенал»

Ранее сообщалось, что в подписании Руиса также заинтересован «Манчестер Юнайтед», который ближайшим летом может покинуть полузащитник сборной Франции Поль Погба.

В текущем сезоне испанский полузащитник принял участие в 22-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Наполи» выкупил Руиса у испанского «Бетиса» 5 июля 2018 года за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.