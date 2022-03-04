Москва, 4 марта, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Отключение нескольких российских банков от системы SWIFT не сможет нанести решающего ущерба экономике России. Об этом 5 марта ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наукАлександр Дудчак.

Businessnews.kz SWIFT

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»Насколько серьезно ударит по российским банкам отключение от СВИФТ? Это не та санкционная мера, которая может нанести какой-либо заметный урон российской экономике», — заявил Дудчак.

По мнению политолога, SWIFT — система, которая сама деньги не хранит и не переводит, а осуществляет обмен платежными поручениями, подтверждениями сделок и другими финансовыми документами. Отключение нескольких российских банков от этой системы не нанесёт большого ущерба России, отметил эксперт.

«Да, международные расчёты подорожают и замедлятся, но внутренние переводы в рублях никак не пострадают», — заключил Дудчак.

Напомним, что SWIFT — система межбанковских платежей, владельцы которой находятся в Бельгии, а офис находится в Гонконге. Российские банки обещали отключить от системы SWIFT 12 марта 2022 года.