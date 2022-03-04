Белград, 4 марта, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Для Сербии принцип соблюдения международного права и территориальной целостности государств имеет ключевое значение. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 4 марта в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Я только что закончил телефонный разговор с Борисом Джонсоном, в котором я подчеркнул, что принцип соблюдения норм международного права имеет ключевое значение для Сербии, так же, как и соблюдение территориальной целостности суверенных государств», — рассказал Вучич на своей странице в «Инстаграме» после разговора с премьером Великобритании.

Собеседники также обсудили сотрудничество в области энергетики, экономики и «все другие двухсторонние вопросы».

«Я особо подчеркнул, что Сербия любой ценой будет сохранять мир и стабильность в регионе Западных Балкан», — добавил Вучич.

Напомним, что ранее албанские сепаратисты в Приштине обвинили Белград в том, что он «готовит нападение на Косово при помощи России».