Лондон, 4 марта 2022, 23:31 — REGNUM Бельгийский музыкант Stromae (Пол Ван Хавер) объявил, что в следующем году он выступит в рамках концертного тура Multitude в Лондоне с единственным шоу на арене Уэмбли. Об этом 4 марта рассказал портал NME.
Бельгийский исполнитель выпустил свой долгожданный третий альбом Multitude. Это его первый полноформатный релиз почти за десять лет, последовавший за альбомом 2013 года Racine Carrée.
https://www.instagram.com/p/Cao0C69LE8n/
Во время творческого перерыва он работал над музыкальными клипами для таких певиц, как Билли Айлиш и Дуа Липа. Его шоу на Арене Уэмбли состоится 4 мая 2023 года. В рамках европейской части своего тура Stromae также выступит в Амстердаме, Кельне, Берлине и Риме.
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