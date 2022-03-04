Лондон, 4 марта, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Бельгийский музыкант Stromae (Пол Ван Хавер) объявил, что в следующем году он выступит в рамках концертного тура Multitude в Лондоне с единственным шоу на арене Уэмбли. Об этом 4 марта рассказал портал NME.

Скриншот видео на YouTube Stromae

Бельгийский исполнитель выпустил свой долгожданный третий альбом Multitude. Это его первый полноформатный релиз почти за десять лет, последовавший за альбомом 2013 года Racine Carrée.

https://www.instagram.com/p/Cao0C69LE8n/

Во время творческого перерыва он работал над музыкальными клипами для таких певиц, как Билли Айлиш и Дуа Липа. Его шоу на Арене Уэмбли состоится 4 мая 2023 года. В рамках европейской части своего тура Stromae также выступит в Амстердаме, Кельне, Берлине и Риме.