Рим, 4 марта, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Якобы осуществленная вооруженными силами России «атака на Запорожскую АЭС» — недопустимое действие, нарушающее общую безопасность, заявил в пятницу, 4 марта, премьер-министр Италии Марио Драги.

Запорожская АЭС

Евросоюз должен продолжать в едином порыве сопротивляться подобным действиям, поддерживать Украину и своих граждан, отметил Драги.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что так называемое «нападение на АЭС» (уже контролируемую ВС России) в действительности представляло собой атаку украинских диверсантов. При этом о «нападении» еще ранним утром сообщили все ведущие западные СМИ.