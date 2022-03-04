София, , 23:28 — REGNUM В ближайшее время цена на природный газ в Болгарии незначительно вырастет. Об этом 4 марта сообщает БНР.

Баллон с природным газом Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, с подобной инициативой выступила компания «Булгаргаз», мотивируя свою позицию изменением тарифов на энергоносители на мировых биржах.

Кроме того, как заявил глава болгарской Комиссии по энергетическому и водному регулированию Станислав Тодоров, власти страны отдали распоряжение о закачке в газовые хранилища дополнительных объемов голубого топлива.

Тодоров «Таким образом, газ может подорожать с €56 до €58 за мегаватт-час».

Предполагается, что соответствующие новые тарифы будут официально обнародованы 7 марта.

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