Лос-Анджелес, США, , 23:26 — REGNUM Американская альтернативная рок-группа Red Hot Chili Peppers поделилась новой песней Poster Child, вторым сингл из их будущего альбома Unlimited Love. Об этом 4 марта рассказал портал NME.

Red Hot Chili Peppers Скиншот YouTube

В своей новой песне фронтмен Энтони Кидис перечислил множество имен западных музыкальных селебрити, начиная с «Мелл Мел и Ричард Хелл танцевали в Taco Bell» и заканчивая упоминанием Билли Айдола, Роберта Планта, Улисса Гранта, а также групп Parliament, Led Zeppelin, Thin Lizzy, Ramones, Judas Priest, Duran Duran, Motörhead и других.

Red Hot Chili Pepper анонсировали альбом Unlimited Love в феврале вместе с лид-синглом Black Summer. Продолжение альбома 2016 года The Getaway выйдет 1 апреля на лейбле Warner Bros и станет первым альбомом группы после возвращения гитариста Джона Фрушанте в 2019 году.

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