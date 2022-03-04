Москва, 4 марта, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Уголовная ответственность за призывы к антироссийским санкциям вводится законодательством России. Соответствующий закон подписал 4 марта президент страны Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир путин

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Согласно закону, в УК РФ вводится статья «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц». Нарушителем этой статьи считается тот, кто призывает к санкциям против России, её граждан или юрлиц.

Под действие закона подпадают призывы к применению санкций против России какой-либо страной, иностранным государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением.

Предусмотрен по вышеуказанной статье штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до трёх лет.

Или наказанием станет ограничение свободы, принудительные работы (срок до трёх лет), арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трёх лет с возможным штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого за период до одного года.

Добавим, что применена эта мера может быть в отношении граждан России, в течение года до этого привлекавшихся к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Этот закон Госдума приняла в третьем чтении 4 марта. Затем он был одобрен Совфедом.