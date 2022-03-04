Рим, 4 марта, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Италия не находится в состоянии войны, но нужно готовиться «к любому сценарию» развития событий, заявил в пятницу, 4 марта, заместитель министра внутренних дел Карло Сибилья.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Структуры гражданской обороны в настоящее время «активируются», просчитывают возможные сценарии развития «международного кризиса» и вырабатывают необходимые меры, отметил он.

Рассматривается, в том числе, и вопрос об организации приема граждан Украины (ежедневно их прибывает более тысячи), но не только, добавил Сибилья.