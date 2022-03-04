Лос-Анджелес, США, , 23:14 — REGNUM Зои Кравиц рассказала о смешной ситуации с костюмами на кинопробах «Бэтмена», в центре которой оказался Роберт Паттинсон. Об этом 4 марта сообщает портал Comicbook.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Во время выступления на шоу ведущего Джимми Фэллона актриса сказала, что до начала съёмок картины не была близко знакома с Паттинсоном. И ей «было очень смешно» в тот день, когда впервые пришлось сниматься вместе с ним на камеру.

Кравиц рассказала, что Паттинсону пришелся впору лишь один костюм Бэтмена — это оказался костюм Джорджа Клуни, печально известный из-за наличия «сосков». Кроме того, звезде «Сумерек» подошла только верхняя часть, по этой причине актёр вынужден был также надеть спортивные штаны.

Отметим, что в феврале 2022 года об этом моменте упомянул сам Роберт Паттинсон. Он, в частности, сказал, что Джордж Клуни был единственным исполнителем роли Бэтмена, у которого была такая же большая голова, как у него. При этом актёр отметил, что костюм ему всё равно не подошёл из-за особенностей конструкции в области живота и паха.

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