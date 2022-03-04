Тирана, 4 марта, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Lapsi 4 марта опубликовало материал, посвященный бомбоубежищам, построенным в албанском городе Кукес во времена правления Энвера Ходжи.

Бункер

Сообщается, что бомбоубежища находятся на глубине 30 метров под землей и рассчитаны на то, чтобы вмещать 30 тысяч человек в течение полугода. Некоторые из них сейчас используются в качестве магазинов.

Особый подход к укреплению Кукеса в социалистической Албании был связан с тем, что этот город граничил с Югославией, которую с 1949 года в Албании воспринимали как враждебное государство.

Впрочем, затем режим Ходжи разорвал отношения с СССР, а потом и с Китаем, не говоря уж о том, что отношения со странами капиталистического Запада расценивались как враждебные.