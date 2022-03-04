Рим, 4 марта, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Мигранты из стран, не входящих в Евросоюз, должны иметь в Италии те же права на получения детских выплат, что и граждане страны, такое решение вынес Конституционный суд Италии, сообщают национальные СМИ в пятницу, 4 марта.

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Нынешнее положение вещей противоречит нормам Конституции, отметили судьи.

Те, кто находятся в сложной ситуации (в том числе мигранты), должны получать необходимую помощь, сказано также в определении.