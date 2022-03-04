Киев, , 23:19 — REGNUM Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (известен как Потап) высказался относительно конфликта его коллеги Макса Барских и рэпера Тимура Юнусова (Тимати). Потап опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 4 марта.

Тимати Скриншот с YouTube

Потапенко поддержал украинского певца Барских и пригрозил Тимати. «Знай, когда мы встретимся, а я думаю ты-то точно выживешь, рядом с Максом будут стоять такие как я. Так что жди, а мы увидимся», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макс Барских заявил, что из-за проведения спецоперации на территории Украины он больше не будет выступать в «дырявой» России. На что Тимати обратился к музыканту: «…ты не перепутал, кто здесь на самом деле «дырявый»? Ты не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы?»

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