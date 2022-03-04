Минск, 4 марта, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Министерство по налогам и сборам Белоруссии от 31 января приняло постановление № 3 «Об изменении постановления министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 января 2019 г. № 2». В соответствии с документом внесены изменения и дополнения в формы налоговых деклараций.

Налоги

В частности, установлена форма налоговой декларации (расчёта) по налогу на добавленную стоимость (НДС) при электронной дистанционной продаже товаров. Также установлена форма налоговой декларации (расчёта) налогового агента по подоходному налогу с физических лиц.

Кроме того, постановлением МНС внесены изменения и дополнения в формы налоговых деклараций (расчётов) по другим налогам и сборам и в порядок их заполнения. Постановление вступило в силу со 2 марта.