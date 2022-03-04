* запрещённая в России организация

Грозный, 4 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), размещённому в Мариуполе, сообщил 4 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По утверждению Кадырова, к удару оперативно-тактическим ракетным комплексом «Точка-У» привёл внутренний конфликт, возникший из-за отказа нацистов подчиняться офицерам ВСУ.

«Нацисты из банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью отказались подчиняться армейскому руководству и согласовывать с ним свои действия. Это привело к тому, что ВСУ нанесли ракетный удар по бандеровскому штабу в Мариуполе», — написал Кадыров.

«Усмирять нацистов на юго-западе Мариуполя пришлось силам ВСУ, причем с применением такого весомого аргумента, как ракетный комплекс «Точка-У». В итоге на 20 никчемных жизней последователей Бандеры на этом свете стало меньше», — рассказал глава Чечни.

Напомним, на сегодняшний день Мариуполь почти полностью заблокирован российскими военными и Народной милицией ДНР.