Брюссель, , 23:35 — REGNUM НАТО отвергло просьбу Украины о помощи закрыть небо, не желая быть втянутым в конфликт с Россией. Однако альянс пообещал ввести новые санкции в отношении Москвы, сообщает 4 марта Reuters.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО установить бесполетную зону над его страной, на что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ответил: «Мы не часть этого конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден также заявил, что не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины.