Приштина, Сербия, 4 марта, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбини Курти 4 марта провел встречу с послом Люксембурга в Косово Наташей Гомес.

Arianit Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик высказал намерение укреплять партнерство с Люксембургом. Курти поблагодарил правительство Люксембурга за поддержку независимости Косово, а также ознакомил Гомес с результатами работы своего правительства.

Гомес заявила, что Люксембург привержен сотрудничеству с Косово и поддерживает цели его правительства.