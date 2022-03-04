Рим, 4 марта, 2022, 22:52 — ИА Регнум. В Италию приехали уже почти 10 тысяч граждан Украины, сообщили в МВД страны в пятницу, 4 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В последние дни поток увеличивается: приезжает не по 1000 человек в день, как в последних числах февраля и в начале марта, а почти 2500 в сутки (данные за 3 марта).

Около 11% приехавших — мужчины, 50% — женщины, чуть меньше 40% — несовершеннолетние, сообщили в ведомстве.

Значительное число приезжающих направляется к уже находящимся в Италии родственникам.