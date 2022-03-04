Ханты-Мансийск, , 22:51 — REGNUM В Югре на 500 рублей выросло социальное пособие на погребение и другие связанные с ним расходы. Об этом сообщается в постановлении правительства ХМАО.

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После индексации размеры социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг специализированной службе по вопросам похоронного дела с 1 февраля 2022 года увеличится с 6424,98 рублей до 6964,68 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с февраля 2022 года из системы расчёта среднедушевого дохода семьи исключено социальное пособие на погребение.

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