Минск, 4 марта, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 3 марта подписал президентский указ № 79, которым одобрен проект договора между Белоруссией и Россией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере в качестве основы для проведения переговоров. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

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«Подготовка международного договора в сфере таможенного взаимодействия предусмотрена Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы, утвержденными Декретом Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября 2021 года», — сказано в официальном комментарии.

Документ закрепляет направления сотрудничества таможенных органов — информационное взаимодействие, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции. Договором предусмотрено создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций.

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