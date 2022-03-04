Москва, 4 марта, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Необходимо принять меры для смягчения и отражения внешнего удара по России, который наносят своими санкциями страны Запада, указано в заявлении Росхимпрофсоюза, опубликованном 4 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Заявление подписано Александром Ситновым, председателем Росхимпрофсоюза, вице-президентом Российского союза химиков.

«Внешние санкции, которые иностранные государства, будто соревнуясь друг с другом, вводят в отношении наших отраслей промышленности, наших банков, не могут не сказаться на нашей экономике, на уровне жизни людей», — указано в документе.

«В этой ситуации считаем необходимым поставить под жесткий контроль государства цены на основные товары. И хорошо, что этот процесс пошёл. Уже сейчас в ряде сетевых торговых структур установлена максимальная наценка в 5% на продукты питания», — отмечает глава Росхимпрофсоюза.

Кроме того, отмечено в заявлении, надо предотвратить негативные последствия санкций для промышленности России, которая обеспечивает мощь страны.

«У нас в химической индустрии для оперативного реагирования на проблемные ситуации на наших предприятиях и в регионах их присутствия создан оперативный штаб по антикризисным мерам под руководством президента Российского союза химиков. Перед собой мы поставили не только задачу отслеживания возникающих проблем производственного и социального характера, но и задачу выработки мер и способов их разрешения.

Я вхожу в состав оперативного штаба, и как председатель Росхимпрофсоюза хочу заверить членов нашего профсоюза — работников предприятий химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, биотехнологической, химико-фармацевтической промышленности и системы нефтепродуктообеспечения в том, что профсоюз будет делать всё возможное, чтобы не допустить существенного снижения уровня жизни, чтобы сохранить рабочие места и достойную зарплату», — указано в заявлении Росхимпрофсоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне российской спецоперации по денацификации Украины страны Запада ввели против России новый набор экономических санкций.