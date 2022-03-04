Москва, , 23:19 — REGNUM Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) дал интервью журналисту Юрию Дудю. Запись их разговора доступна на YouTube-канале «вДудь» с 4 марта.

Борис Акунин Dmitry Smirnov

В выпуске Акунин рассуждал о России в различных исторических эпохах, а также предположил, как будет страна развиваться в будущем. За первый час после публикации видео посмотрели более 713 тыс. человек, а 85 тыс. из них поставили ему отметку «мне нравится».

ИА REGNUM напоминает, что Борис Акунин — русский писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик и общественный деятель. В 2021 году он стал самым популярным писателем из России согласно данным сервиса Storytel.

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