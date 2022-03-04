Ирвайн, США, 4 марта, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Глава разработки коллекционной карточной онлайн-игры Hearthstone Бен Ли покидает проект, чтобы работать над ещё не анонсированной игрой Blizzard. Об этом 5 марта сообщает портал GamesRadar.

Hearthstone

«Я работаю над Hearthstone уже почти 3,5 года, и для меня это было честью и удовольствием, — сказал Ли, — но я собираюсь покинуть команду». Он отметил, что некоторое время готовился к переходу в новый проект. Пока нет информации о том, чем будет заниматься Ли, но по имеющейся у издания информации, Blizzard сейчас разрабатывает некую игру в жанре выживания, действие которой будет разворачиваться в «совершенно новой вселенной».

Для справки: Бен Ли пришёл в Blizzard на должность руководителя проекта Hearthstone в декабре 2018 года. До этого он занимал в студии Funcom должность ведущего геймдизайнера Conan Exiles и был директором по развитию студии CD Projekt Red в рамках проекта Cyberpunk 2077.