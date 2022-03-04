Менло-Парк, США, , 22:47 — REGNUM Руководство социальной сети Facebook намерено предпринять усилия для того, чтобы восстановить доступ к сервису на территории России. Об этом заявил 4 марта вице-президент компании Meta Ник Клегг.

Facebook Spencer E Holtaway

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«Мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы восстановить наши сервисы для того, чтобы у людей оставалась возможность безопасно выражать себя и организовывать действия», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к социальной сети Facebook на территории России в качестве ответной меры на ограничение доступа к аккаунтам российских СМИ.

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