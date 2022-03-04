Москва, , 22:58 — REGNUM Уголовная ответственность введена в России за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Соответствующий указ подписал 4 марта президент страны Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Теперь в российском УК появилась новая статья (207.3) «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ», по которой нарушителю грозит лишение свободы на срок до трёх лет или штраф до полутора миллионов рублей.

Если же закон нарушен с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то наказание более суровое: лишение свободы до десяти лет или штраф до пяти миллионов рублей.

Кроме того, срок лишения свободы по этой статье может быть назначен судом до 15 лет, если ложная информация о действиях российской армии повлекла за собой тяжкие последствия.

Напомним, закон был принят 4 марта Госдумой и одобрен Совфедом.

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