Тирана, , 23:01 — REGNUM Министр обороны Албании Нико Пелеши 4 марта опубликовал видео, в котором рекламируется работа НАТО, сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявив о том, что возросли опасения гражданского населения относительно якобы существующей возможности дальнейших действий России на территории Албании, Пелеши заверил албанцев в том, что воздушное пространство страны защищают свыше ста самолетов альянса.

Пелеши также напомнил, что свыше 120 кораблей НАТО находятся в море, а союзники по альянсу непрестанно направляют оружие Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине скончался гражданин Албании, отправившийся воевать на стороне ВСУ.

На фоне украинского кризиса в Косово высказали требование о скорейшем вступлении в НАТО.

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