Гластонбери, Великобритания, , 22:39 — REGNUM Появился первый плакат с составом участников фестиваля «Гластонбери 2022», на котором были объявлены хедлайнеры американский рэпер Кендрик Ламар и британский музыкант Пол Маккартни. Об этом 4 марта фестиваль рассказал в своих социальных сетях.

Кендрик Ламар Скриншот YouTube

Напомним, что ранее были подтверждены в качестве хедлайнеров Билли Айлишь и Дайана Росс.

Кендрик Ламар и Пол Маккартни своим появлением завершили список хедлайнеров сцены Pyramid Stage, а постер также подтвердил выступление Фиби Бриджерс, Lorde, Glass Animals, Mitski, Кортни Барнетт, Metronomy, Оливии Родриго и Girl in Red.

