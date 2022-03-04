Москва, , 22:31 — REGNUM Для устойчивого экономического развития страны в условиях санкционного давления Запада нужно принять меры для сохранения рабочих мест и социальных гарантий граждан России, сообщается в заявлении Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, опубликованном 4 марта.

Лодка с мигрантами

По мнению организации, в перечень таких мер надо включить пересмотр миграционной политики для обеспечения приоритета граждан Российской Федерации при трудоустройстве, а также изменение ряда законодательных актов.

В частности, Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения призывает внести изменения в Федеральный закон от 21.07.2005 №115 — ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ряд других.

Всё это необходимо сделать обеспечения занятости в России, повышения уровня социальной защиты и защиты прав и интересов российских граждан, отмечено в заявлении организации.

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