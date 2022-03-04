Москва, 4 марта 2022, 22:31 — REGNUM Для устойчивого экономического развития страны в условиях санкционного давления Запада нужно принять меры для сохранения рабочих мест и социальных гарантий граждан России, сообщается в заявлении Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, опубликованном 4 марта.
По мнению организации, в перечень таких мер надо включить пересмотр миграционной политики для обеспечения приоритета граждан Российской Федерации при трудоустройстве, а также изменение ряда законодательных актов.
В частности, Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения призывает внести изменения в Федеральный закон
Всё это необходимо сделать обеспечения занятости в России, повышения уровня социальной защиты и защиты прав и интересов российских граждан, отмечено в заявлении организации.
Читайте ранее в этом сюжете: В Малоярославце полиция выявила фиктивную постановку мигрантов на учёт