Москва, , 22:35 — REGNUM Закон о санкциях в отношении иностранных граждан, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России, подписал 4 марта президент страны Владимир Путин. Текст публикует сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» расширяется возможность применения санкций к иностранцам и лицам без гражданства, а не только к гражданам США, как это предусмотрено действующей редакцией статьи 27 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ».

К санкционным мерам, которые позволяет применять этот закон, относятся запрет на въезд в Россию, арест на территории РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями названных граждан (лиц), запрет на распоряжение имуществом, находящимся на российской территории.

Также законом предусматривается приостановление деятельности на территории России юридических лиц, находящихся под контролем вышеуказанных граждан (лиц), а также приостановление их полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон был принят Госдумой сегодня, 4 марта, и одобрен Совфедом.

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