Афины , 4 марта 2022, 23:21 — REGNUM Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас 4 марта в интервью для греческого телеканала Antena заявил, что заключение Преспанского соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию позволило ослабить влияние Греции и России в этой балканской стране.
Напомним, В 2018 году Греция и Северная Маакедония заключили Преспанское соглашение, в результате которого Македония, вопреки огромному общественному сопротивлению, сменила название ради разрешения конфликта с Грецией и вступления в НАТО и ЕС.
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