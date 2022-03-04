Москва, 4 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В связи с блокировкой Facebook в России следует всегда помнить, что любая площадка — это в большинстве бизнес-проект, свое присутствие в соцсетях лучше диверсифицировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил руководитель холдинга The Business Pill, лауреат Премии Рунета Игорь Малинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

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«Всю вашу информацию вы можете потерять и так, безо всяких блокировок соцсетей. Поэтому своё присутствие в соцсетях надо диверсифицировать: это элементарная цифровая гигиена», — отметил Малинин.

Любая площадка — это в большинстве бизнес-проект, а они бывают удачными и неудачными, долгосрочными и нет. Например, ещё 10 лет назад ЖЖ был главной политической платформой страны, а сегодня вообще мало кто помнит, что это такое, рассуждает эксперт.

Он напомнил, что Facebook и Twitter забанили в своё время президента США Дональда Трампа.

«Это лишь последний яркий прецедент, когда стоило задуматься о том, что присутствовать надо на нескольких площадках сразу, даже если вы простой обыватель и хотите не потерять свои фотографии с пляжа», — указал Малинин.

Политика, бизнес или случай — причина того, почему вы можете потерять свои данные неважна, отметил он и посоветовал подойти к вопросу философски: в нашей жизни ничто не вечно.

«Многие удаляют свои аккаунты на Facebook, боясь, что соцсеть использует их, пока Россия «офлайн». Но я не верю в то, что площадка будет использовать ваш аккаунт для размещения политической информации. В этом случае половина мира перестанет пользоваться этой соцсетью, и она умрет. Это никому не выгодно», — заключил Малинин.

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook (принадлежит компании Meta) в России. С октября 2020 года соцсеть допустила 26 случаев дискриминации российских СМИ и информресурсов, сообщает ведомство.

Вместе с тем в Meta заверили, что продолжит делать все возможное, чтобы восстановить доступность сервисов Facebook для жителей России.