Нью-Йорк, США, , 22:25 — REGNUM Netlix закрыл проект кулинарного реалити-шоу Nailed It! («Успешно справился») в середине производства нового сезона из-за забастовки съёмочной группы. Об этом 4 марта сообщает портал GamesRadar Plus.

Пульт Netflix Brian Cantoni

По имеющейся информации, члены команды проекта пытались заключить контракт с Международным альянсом работников театральной сцены (IATSE), они провели забастовку 1 марта 2022 года в надежде заставить руководство компании Magical Elves подписать профсоюзное соглашение. В результате продюсеры сообщили съёмочной группе, что проект закрыт, последние четыре эпизода седьмого сезона сниматься не будут, и что участники могут забрать свои вещи из студии.

«Они скорее закроются, чем подпишут профсоюзный договор. Они, как известно, не состоят в профсоюзах», — сообщил представитель IATSE журналистам. Отмечается, что решение о закрытии шоу Netflix и Magical Elves приняли совместно.

Для справки: Nailed It! — это реалити-шоу, участники которого соревнуются в создании сложных тортов и других кондитерских изделий для того, чтобы выиграть приз в размере $10 тыс. Премьера шестого сезона сериала состоялась 15 сентября 2021 года.

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