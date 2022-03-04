Витория-Гастейс, Испания, , 22:23 — REGNUM Сегодня, 4 марта, в Витории-Гастейс на стадионе «Мендисорроса» «Алавес» в матче 27-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Алавес»: Фернандо Пачеко, Науэль Теналья, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардиа, Флориан Лежен, Тони Мойя, Гонсало Эскаланте, Пере Понс, Хоселу, Луис Риоха, Эдгар Мендес.

«Севилья»: Яссин Буну, Неманья Гудель, Хесус Навас, Маркос Акунья, Жюль Кунде, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Томас Делейни, Лукас Окампос, Хесус Корона, Юссеф Эн-Несери.

На данный момент «Алавес» с пятью победами и 21-м набранным очком занимает девятнадцатую позицию в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22. «Севилья», набрав 54 очка, идет на второй строчке.