4 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 23:07 — REGNUM Хамелеон открыл свои природные цвета — пожалуй такой цитатой можно передать общий настрой российского сегмента Telegram, обсуждающего западные санкции. Авторы многих телеграм-каналов открыто признают, что и раньше не питали иллюзий насчет таких декларируемых Западом принципов, как разделение государства и общества, уважение к частной собственности и плюрализм мнений, понимая, что это лишь элемент пропаганды. Однако масштаб введенных в отношении России ограничений удивляет даже не тем, что Евросоюз и США отказались следовать собственным идеалам. Больше всего поражает тот факт, что, причиняя ущерб России, Запад даже не задумывается, насколько болезненно эти меры могут ударить по нему самому.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономические последствия санкций против России ударили рикошетом гораздо раньше, чем ожидалось — США с тревогой анализируют динамику роста, в первую очередь продуктов питания и бензина. В перспективе — удорожание электроники и компонентов. ФРС готовится к повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией, темпы которой стали самыми высокими за последние 40 лет», — сообщил телеграм-канал «Кстати».

Инфляцию провоцирует нехватка сырья: нефти, пшеницы, газов и металлов, основная доля которых поступала из России. Нарушение цепочек поставок уже нанесло удар по мировой автомобильной промышленности — на поиск альтернативных поставщиков и выстраивание логистики уйдут по меньшей мере месяцы, отмечает авто поста.

«Первой жертвой стала топливная промышленность, последствия нефтяного голода в Штатах уже вылились в повышение бензиновых цен, сыграв на упреждение дефицита сырой нефти. Мировая цена подскочила до максимума, невиданного с 2012 года. Впрочем, это только начало», — прогнозирует «Кстати».

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Что касается российской стороны, то ответные действия находятся в стадии разработки. О конкретных мерах станет известно в течение ближайших дней, считает телеграм-канал «Бойлерная».

»Сейчас наши власти думают, как отвечать западным странам на синхронные санкции против России. Пока что этот ответ вырабатывается, но вероятно в ближайшее время мы увидим серьёзные ограничения по работе западных структур внутри России. Но наши контрсанкции всегда были иными, нежели санкции недружественных стран. Они в стиле cancel-культуры пытаются работать против конкретных людей и конкретных компаний. Мы в 2014 году ответили по отраслям, важным для иностранцев в России», — сообщил ТГ-канал.

Автор поста убежден, что на Западе обеспокоены ответными мерами России. В доказательство своих слов он приводит статью, опубликованную в американском журнале Forbes. Размышляя о дальнейшем пути развития бизнеса США на территории России, журналисты отмечают, что Вашингтон непременно должен поддержать своих экономических агентов на внешнем рынке.

«Ведь они несут американские ценности, а «Левайс, сигареты Мальборо и Кока-кола сделали для развала Советского Союза не меньше, чем Рейган»! «Дорогие партнеры» в своем стиле. В числе ключевых компаний, работающих на российском рынке, упоминаются глобальные гиганты Boeing, iHerb, Apple, Ford и другие. И это не просто статья, это выражение позиции и запрос учитывать интересы этого бизнеса в переговорах с Россией. Не хотим ничего никому советовать, и без нас во власти советников хватает, но возможно российский подход к контрсанкциям стоит немного поменять. Внешнеэкономическая деятельность оказалась прямо связана с внутренней политикой. Если мы не хотим новой геополитической катастрофы, запрета поставки к нам условных иностранных сыров и помидоров, вероятно, в этот раз будет маловато», — написал канал.

Энди Уорхол. Зелёные бутылки кока-колы. 1964

На эту же самую статью Forbes обратил внимание и телеграм-канал «Политджойстик». По его мнению, введя санкции против России, Запад окончательно показал своё лицо и открыто признал, что американский бизнес — такое же оружие, как авианосцы или корпус морской пехоты.

В свою очередь телеграм-канал «Кремлёвская прачка» обращает внимание на тщетность всех попыток Запада добиться мировой изоляции России. Максимум к чему могут привести недружественные шаги Евросоюза и США, так это к тому, что Москва развернётся на Восток.

«Недавно прошли весьма плодотворные встречи российского руководства с представителями Пакистана и Саудовской Аравии. Южная Корея продолжит продавать России технику. Вашингтон недоволен крупными внешнеторговыми сделками между РФ и Индией. Не отказалась от сотрудничества Южная Америка. Кстати, даже Мексика тоже не поддержала санкции. И, конечно, у нас тесные экономические связи с КНР. Правительством были заранее продуманы контрмеры, особенно в сфере защиты и развития IT-продукции», — сообщает «Кремлёвская прачка».

При этом российские энергетические компании смогли воспользоваться биржевой паникой и скупили за бесценок свои акции, что позволит теперь оставлять всю прибыль внутри страны. Например, из проекта «Сахалин 1» вышел «ExxonMobi», а все их 30% акций выкупила Россия, получив контрольный пакет, хотя ранее РФ принадлежало чуть более 20%. При этом проект уже полностью освоен, и добыча углеводородов идет полным ходом. Месторождение будет рентабельно до 2050 года.

Проект «Сахалин-1» Rosneft.ru

«Так что и продавать, и покупать Россия не перестанет. Насчет контрсанкций. Более 90% неона приходится на Россию, а также большой процент мирового производства редкоземельных элементов для электронной промышленности. Без российского (и теперь еще и украинского) титана встанет вся авиакосмическая промышленность, а прекращение прокачки газа в Европу Украиной может заставить ЕС в спешном порядке запускать СП-2, который теперь на 100% принадлежит Газпрому. Позавчера принято решение о прекращении продажи ракетных двигателей США», — написал автор публикации.

Уже сейчас американская сторона заявляет, что последние санкции могут быть отменены, если Россия выполнит ряд условий. Это как нельзя лучше показывает, что введённые ограничения больно бьют и по тем, кто их ввёл, считает «Кремлёвская прачка».

«Турция не намерена участвовать в санкциях против России: в Анкаре разумно решили, что в этот момент открываются новые возможности и ими нужно воспользоваться. Кстати, неожиданно аналогичное решение приняли и в Грузии, несмотря на общую, достаточно враждебную риторику в отношении российской власти», — сообщил своим подписчикам телеграм-канал «Друид».

Стратегически мыслящие люди понимают, что Россию, в силу интегрированности в мировую систему и пространственно-географических характеристик, невозможно изолировать и обложить вокруг. Это не Ирак и не Северная Корея. Какие-то трудности, конечно, будут. Но они были учтены при подготовке плана спецоперации, а часть внешних ограничений будет использована для оптимизации и наведения порядка внутри страны, даёт свою оценку происходящим событиям телеграм-канал.

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