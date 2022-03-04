Милан, Италия, , 22:16 — REGNUM Сегодня, 4 марта, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче 28-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Салернитану». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Марцело Брозович, Маттео Дармиан, Хакан Чалхноглу, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

«Салернитана»: Луиджи Сепе, Федерико Фацио, Лука Раньери, Раду Драгушин, Паскуале Маццокки, Симоне Верди, Эдерсон Жозе, Лассана Кулибали, Григорис Кастанос, Лис Муссе, Милан Дюрич.

В последний раз «Интер» и «Салернитана» играли между собой 17 декабря 2021 года в матч 18-го тура чемпионата. Тот матч завершился крупной победой «нерадзурри» со счетом 5:0.