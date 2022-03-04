София, , 22:16 — REGNUM В настоящее время Болгария получает российское голубое топливо в полном объеме, и говорить о каких-либо изменениях в газовых контрактах Софии и Москвы не приходится. Об этом 4 марта завил министр энергетики Болгарии Александр Николов, передает БНР.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, компания «Газпром-экспорт» выполняет свои обязательства перед болгарскими партнерами, а болгарская сторона, в свою очередь, проводит регулярные платежи без задержек.

Николов «Слухи о том, что наша страна покупает российские энергоносители по завышенным ценам, не имеют под собой реальной почвы».

В то же время Николов подчеркнул, что София продолжит поиски альтернативных поставщиков газа «на случай ухудшения геополитической ситуации».

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