София, 4 марта 2022, 22:16 — REGNUM В настоящее время Болгария получает российское голубое топливо в полном объеме, и говорить о каких-либо изменениях в газовых контрактах Софии и Москвы не приходится. Об этом 4 марта завил министр энергетики Болгарии Александр Николов, передает БНР.
По словам министра, компания «Газпром-экспорт» выполняет свои обязательства перед болгарскими партнерами, а болгарская сторона, в свою очередь, проводит регулярные платежи без задержек.
В то же время Николов подчеркнул, что София продолжит поиски альтернативных поставщиков газа «на случай ухудшения геополитической ситуации».
Читайте ранее в этом сюжете: София подпишет долгосрочный газовый контракт с Россией – эксперт