Лондон, , 22:15 — REGNUM Лауреат премии BRIT Awards рэпер Dave (Дэвид Омореги) вернулся с новым синглом Starlight, в котором он использовал фрагмент из песни Фрэнка Синатры Fly Me To The Moon. Об этом 4 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Фрэнк Синатра

Starlight — первый релиз рэпера после прошлогоднего альбома We're All Alone In This Together. На песню также вышел видеоклип, режиссерами которого стали сам рэпер и Натан Джеймс Теттей, а также основатель группы Corteiz Клинт.

На прошлой неделе стало известно, что Dave станет хедлайнером мероприятия Wireless Festival's Outdoor в июле вместе с Cardi B (Белкалис Альманзар) и J. Cole (Джермейн Коул).

Читайте ранее в этом сюжете: Placebo представили четвертый сингл из нового альбома