Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Шоураннер (главный продюсер) проекта сериала «Видеть» (главную роль в котором исполняет Джейсон Момоа) Джонатан Троппер продлил контракт с онлайн-кинотеатром Apple TV Plus. Об этом 4 марта сообщает портал Deadline.

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Отмечается, что в рамках нового трёхлетнего соглашения Троппер будет не только руководить созданием третьего сезона «Видеть», но также будет работать над другими телепроектами «исключительно для Apple TV Plus», как глава студии Tropper Ink. Предыдущий контракт с потоковым сервисом он заключил в 2019 году, до этого Троппер работал над сериалом Cinemax «Воин» на основе концепции, придуманной Брюсом Ли.

Напомним, премьера сериала «Видеть» состоялась на сайте Apple TV Plus 1 ноября 2019 года. Во втором сезоне, первый эпизод которого вышел 27 августа 2021-го, к актёрскому составу шоу присоединился Дэйв Батиста.

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