Бухарест, 4 марта, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Бухарест должен немедленно прекратить всяческие торговые операции с Россией, а также блокировать действие основных двусторонних договоренностей в банковской сфере. Об этом 4 марта заявил глава сената (верхней палаты парламента) Румынии Флорин Кыцу, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Заявив, что экономика России якобы является серьезной угрозой для европейского региона в целом и для Румынии — в частности, Кыцу сказал, что Бухарест оставляет за собой право прервать все экономически контакты с Москвой.

По словам Кыцу, он обратился к правящей парламентской коалиции с призывом поддержать нормативный акт, закрывающий доступ российским компаниям к европейским фондам и к любой форме финансирования за счет румынских налогов.

Напомним, ранее официальный Бухарест ограничил доступ к румынскому рынку крупнейшим компаниям из Китая. Эти шаги Бухареста предприняты на фоне продолжающейся на Украине с 24 февраля российской спецоперации по демилтаризации украинского государства.