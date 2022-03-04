Лондон, 4 марта 2022, 22:05 — REGNUM Британская рок-группа Placebo представила новую песню Happy Birthday In The Sky в качестве четвертого чингла своего первого за восемь лет альбома Never Let Me Go. Об этом 4 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.
Happy Birthday In The Sky, по словам Брайана Молко, «один из самых душераздирающих моментов на альбоме». Молко продолжил: «Это фраза, которую я использую уже довольно давно. Когда я поздравляю с днем рождения людей, которых больше нет с нами, это передает ту душевную боль, которую мы очень, очень хорошо умеем передавать».
Новый трек появится на альбоме Never Let Me Go вместе с предыдущими синглами Try Better Next Time, Surrounded By Spies и Beautiful James. Never Let Me Go последует за альбомом Placebo 2013 года Loud Like Love.
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