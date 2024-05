Лондон, 4 марта, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Британская рок-группа Placebo представила новую песню Happy Birthday In The Sky в качестве четвертого чингла своего первого за восемь лет альбома Never Let Me Go. Об этом 4 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Arek Olek Концерт группы Placebo

Happy Birthday In The Sky, по словам Брайана Молко, «один из самых душераздирающих моментов на альбоме». Молко продолжил: «Это фраза, которую я использую уже довольно давно. Когда я поздравляю с днем рождения людей, которых больше нет с нами, это передает ту душевную боль, которую мы очень, очень хорошо умеем передавать».

Новый трек появится на альбоме Never Let Me Go вместе с предыдущими синглами Try Better Next Time, Surrounded By Spies и Beautiful James. Never Let Me Go последует за альбомом Placebo 2013 года Loud Like Love.