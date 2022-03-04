Москва, , 22:03 — REGNUM Ассоциация российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности выступила в поддержку антинацистской спецоперации на Украине и заявила о готовности работать в условиях санкций Запада.

ВПК Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 4 марта заявил глава ассоциации Андрей Чекменев.

В заявлении организации указано, что перед тем как принять такое решение, Россия пыталась урегулировать кризис дипломатическим путем.

«Российская Федерация последовательно осуществляла общественно-политическую деятельность по снижению политической напряженности, складывающейся вокруг Украины, обеспечению своей безопасности и защиты людей, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, призывала западные страны и их военный блок НАТО к совместному поиску с Россией политических решений для недопущения дальнейшего развития конфликтной ситуации на Украине, в которую шла беспрецедентная с их стороны накачка идеологическим оружием, а правящая верхушка этой страны еще и заявляла о необходимости обладания ядерным оружием и использованием его против России», — указано в заявлении Ассоциации.

Только исчерпав возможности политического воздействия, подчеркнули в организации, Российская Федерация была вынуждена использовать меры военно-технического характера для своей защиты и защиты людей, проживающих в Донбассе.

«Ассоциация Российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности призывает членов профсоюзов не терять здравомыслие и не поддаваться паническим настроениям. Президент РФ Путин В.В. и правительство РФ ответственно заявили о реализации финансово-экономических мер по недопущению появления кризисных факторов в экономике, поддержке ряда отраслей, которые могут пострадать от санкций, а также не допустить снижения жизненного уровня граждан. И профсоюзы, входящие в ассоциацию, будут помогать и всемерно способствовать успешной работе предприятий и сохранению здорового климата в трудовых коллективах», — отмечено в заявлении.

«Мы не раз сталкивались со сложными экономическими ситуациями и всегда достойно, в социальном партнерстве, преодолевали все трудности», — подчеркивается в заявлении Ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности.

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